Правительство направит в 2018-2020 годах 6966,6 миллиона рублей бюджетных инвестиций на проектирование и строительство ледостойкой самодвижущейся платформы "Северный полюс".
"В соответствии с госпрограммой объем бюджетных ассигнований в проектирование и строительство платформы составит 6966,6 миллиона рублей (363 миллиона — в 2018 году, 4325,6 миллиона — в 2019 году, 2278 миллиона — в 2020 году)", — говорится в постановлении на сайте кабмина.
Ожидается, что "Северный полюс" будет введен в эксплуатацию в 2020 году. Исполнителем работ по проектированию и строительству платформы определено АО "Адмиралтейские верфи".
Как отметили в пресс-службе правительства, "строительство платформы "Северный полюс" в том числе направлено на закрепление российского присутствия в Арктике и позиций России как мирового лидера полярной науки, позволит расширить арктические научные исследования".
Создание российской плавучей обсерватории для исследований и мониторинга природной среды предусмотрено государственной программой "Социально-экономическое развитие арктической зоны Российской Федерации".
Комментарии
Вот народу России сейчас плавучая обсерватория в первую очередь нужна.