В эфире телеканала "Россия 24" сообщили о том, что кота, который жил в доме Сергея Скрипаля в Солсбери, сожгли при помощи огнемета.
"Кота перса по кличке Нэш ван Дрейк не просто усыпили, вместо реабилитации, но еще и сожгли, причем не в специальном крематории. А, внимание, огнеметом", — рассказал ведущий, назвав это "дикостью в духе Средневековья".
О гибели животных, живущих в доме Скрипаля, сотрудники британской полиции сообщили 6 апреля. Кота обнаружили в состоянии стресса и отправили в лабораторию химического оружия Портон-Даун.
Руководитель британского общества защиты животных PETA Элиза Аллен обвинила в случившемся британские власти и призвала провести расследование.
Комментарии
Прям из огнемёта....
у нас полстраны живет в состоянии стресса. и что?огнеметом?
А Масяню, второго ихнего котэ, с российскими (грушными?) корнями так и не нашли. На явке где-то залёг, а может в трюме какого-нибудь газпромовского газовоза к Сабетте уже подплывает...
Что за бред, сжечь из огнемета не реально только хорошо прожарить можно