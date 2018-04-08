В Москву из Ростова привезли гигантскую творожную Царь-пасху, пишет телеграм-канал LIFE SHOT.
Пасха весит 1140 кг, а ее высота — 1,5 метра. Достижение внесли в Книгу рекордов России.
Отмечается, что вечером пасху смогут попробовать все желающие у Храма Христа Спасителя. По сообщениям столичных СМИ, площадь около храма пришлось огородить, чтобы кулинарное изделие не растащили по кусочкам, пока рекорд России не был зарегистрирован официально.
Чтобы приготовить гигантскую пасху, кулинары использовали почти 700 килограммов творога, более 100 килограммов сливочного масла, четверть тонны сахарной пудры, а еще изюм, арахис, различные специи. Готовили ее в общей сложности две недели, а в Москву везли в специальном холодильнике.
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