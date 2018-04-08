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Назван гонорар Нурмагомедова за чемпионский бой в UFC

, ИА "Амител"
Его противник заработал на поединке 280 тысяч долларов

Фото: newsrbc.ru

Стал известен гонорар российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова за победу в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), пишет "Лента.ру" со ссылкой на MMA Junkie.

Сообщается, что россиянин получит 530 тысяч долларов за победу над американцем Элом Яквинтой, из которых сам чемпионат заплатит лишь 30 тысяч, а остальную часть покроют спонсорские контракты.

Яквинта заработал на поединке 280 тысяч долларов.

В ночь на 8 апреля Нурмагомедов стал чемпионом UFC в легком весе. Он одержал победу над Яквинтой по единогласному решению судей.

Предыдущим чемпионом UFC в легком весе был ирландец Конор Макгрегор, завоевавший этот титул в ноябре 2016 года.

Для Нурмагомедова это 26-я победа в карьере. На его счету ни одного поражения. Яквинта потерпел четвертое поражение при 13 победах и одной ничьей.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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