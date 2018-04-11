Если бы к предпринимателям, управленцам применяли классификацию по видам стихий, то эту бизнес-леди невозможно было бы однозначно отнести к одной какой-то стихии: она словно вихрь движется ровно туда, куда наметила; с ней надежно и все понятно, словно сама земля дает ей силы и знания; она может, словно поток ледяной воды, привести в чувства, а может согреть очень теплой улыбкой.

Именно такое впечатление с первого момента нашего знакомства произвела на меня женщина четырех стихий – директор компании "Евростиль" Ольга РОМАНЕНКО.

На вопрос, "где вы заряжаетесь такой сногсшибательной энергией", Ольга Алексеевна отвечает: в семье, которая всегда поддержит; в спортзале, где можно сбросить эмоциональный перегруз, войти в тонус; в работе, которая доставляет и удовольствие, и удовлетворение результатами своих усилий.

Наше общение традиционно проходило в уютном кафе "Лакомка", где варят вкусный кофе, подают великолепные десерты, где всегда искренне рады гостям.

Оксана Бассауэр: Обратила внимание, что вы нечасто даете интервью, вы не присутствуете в социальных сетях…

Ольга Романенко: Вы знаете, все это не для меня. Это надо любить. По мне, лучше делать дело, чем красоваться в глянцевых журналах. Поэтому я стараюсь обходить стороной выпячивание себя.

О.Б.: А сколько лет вы уже управляете этим бизнесом?

О.Р.: Первую оптику (пр. Строителей, 9 – прим. ред.) мы открыли с Германом Богушевским в 1995 году. Это уже легенда.

О.Б.: Ольга Алексеевна, расскажите, как попали в этот бизнес.

О.Р.: Я родилась и выросла на Урале в маленьком городке Асбест. А поступать я уехала в Ленинград в оптико-механический техникум.

О.Б.: Интересная специальность для девушки. Техник-оптик чем занимается?

О.Р.: Изготавливает очки. Тогда в оптике не было высшего образования и поэтому поступила в техникум. В детстве я, вообще-то, мечтала быть товароведом. В то время это была очень престижная профессия. Я собиралась после школы учиться этой специальности в кулинарном училище. Но подруга мои планы скорректировала. Она как-то мне сказала: "В Питере есть техникум оптиков". Я и всерьез-то это не восприняла. А она настаивала: "Там все ездят со стройотрядом летом на сбор арбузов!". Есть арбузы в любом количестве – такая роскошь в советские времена. В общем, это и стало решающим аргументом (смеется). А надо заметить, что я росла в семье с жесткими правилами. Мама была воспитателем в детском саду. И у нас в семье все было строго по режиму: завтрак, обед, полдник и вечерний кефир. Строгие правила были и в воспитании. Поэтому меня удивило, что мама меня спокойно отпустила. Я легко прошла вступительные испытания. А дальше начались суровые студенческие будни: общежитие, тараканы, есть нечего, нам по 16-17 лет. Через какое-то время я стала проситься обратно домой. Собственно, все три года просилась домой. Тут надо отдать должное моей маме, которая твердо мне… отказала. Это теперь она мне говорит: "Зато толк есть!" А тогда, как мне казалось, беспощадно стояла на своем.

Там же в техникуме я встретила и моего будущего мужа: он учился в одной группе со мной.

О.Б.: Так почему не остались в Санкт-Петербурге (именно это название Ленинград приобрел в 1991 году – прим. ред.)?

О.Р.: До сих пор не понимаю почему: нас оставляли там на работу, город-мечта… Но тогда я по-прежнему хотела вернуться обратно в свой город. И мне казалось, лучше него нет ничего. Я отказала своему жениху во всем и вернулась в Асбест. Устроилась в оптику и начала работать. А Влад, мой будущий муж, начал добиваться меня заново. К тому времени он тоже вернулся на родину в Алма-Ату. Стал звонить мне каждый день и был настойчив! И тут снова мама сподвигла меня к переезду. Уже к мужу. А когда в Алма-Ате сложилась политическая, социальная обстановка, мы переехали в Барнаул. Так решили, потому что у мужа в Алтайском крае жили родственники, и здесь было у кого остановиться на первое время. Это было в апреле, и город мне показался серым, каким-то грязным, просто ужасным. Я смотрела на город из окна нашей квартиры, и у меня текли слезы, я думала: "Господи, куда я приехала!". И с мыслью "Мы здесь ненадолго" отправились искать работу. Мы прошли все оптики, и нам практически везде отказали. Вакансий просто-напросто не было. Люди в этих госучреждениях работали многие годы. Именно в то время как раз появилась первая коммерческая оптика, которую открыл Павел Чеснов. Оптика – это достаточно сложное лицензируемое предприятие. Без специалистов с нашими дипломами лицензировать это предприятие практически невозможно. Поэтому для этой компании мы стали находкой. Я стала работать в этой оптике продавцом, а Влад – мастером. Затем я стала директором этой оптики.

О. Б.: Когда и как появилась оптика "Евростиль"?

О.Р.: Однажды в оптику, где мы работали, зашел Герман Богушевский. У него было очень плохое зрение. Он заказал очки. А потом мы предложили ему решить проблему с его очками кардинально – открыть свою оптику. И он согласился. Мы купили помещение на проспекте Строителей, 9, зарегистрировали предприятие и купили оборудование. Так появилась первая оптика "Евростиль". Я была там и директором, и продавцом, а муж мастером и продавцом. Плюс мы взяли бухгалтера. Так мы стартовали.

О.Б.: Наверное, бизнес этот с малой конкуренцией быстро пошел в гору?

О.Р.: Он, конечно, приносил доход, но не великий. И сегодня я благодарна Герману Леонидовичу за то, что не отказался от этого бизнеса, который не был таким прибыльным для него. Мы очень много тогда работали, стали расти. Взяли на работу продавцов. В перерыве я, в буквальном смысле, сбегала родила дочь. Отработав в субботу, я пришла домой, подготовилась, сели с мужем на автобус №39, как сейчас помню. Забежали в роддом № 2, говорю: "Мне надо быстрее!". Родила Дарью и очень быстро вышла на работу.

О.Б.: Дочери сегодня сколько?

О.Р.: 18 лет. Дарья выросла в оптике, опять же в буквальном смысле: коляска с ней стояла тут же в оптике. Она знает про очки и контактные линзы все! Она без труда подберет сегодня оправу любому клиенту и сделает это профессионально. И когда Даша пошла в первый класс, она знала слова "лазеркоагуляция", "факоэмульсификация". Так как мы с Владом делаем одно дело, то, конечно же, и дома много разговоров было по работе. Когда подошло время определяться с будущей профессией, мы, конечно же, предложили ей заняться оптикой. Но дочь сказала: "Я пойду своим путем!"

О.Б.: И какой путь выбрала Дарья?

О.Р.: Даша живет, учится и работает в Москве. Какой путь?! Посмотрим!

О.Б.: Микрохирургия глаза "Евростиль" появилась тоже сразу?

О.Р.: Проект "Клиника микрохирургии глаза "Евростиль" появился, когда наша дочь пошла в первый класс. Нам было сложно с организацией этого проекта, потому что мы в этом плохо разбирались. Но нам помогли наши партнеры – врачи с МНТК им. Святослава Федорова г. Новосибирска. Сегодня мы с ними до сих пор партнеры, они очень успешно оперируют у нас в клинике.

О.Б.: А как пришла идея этого проекта?

О.Р.: Мы видели, что люди, которые приходили к нам за очками, хотели идти с нами дальше, готовы были к коррекции зрения. В то же время наши клиенты видели, что мы серьезно относимся к делу, у нас очень скрупулезный подход, серьезный упор на сервис и качество. Это началось еще с оптики. Я всегда требую от продавцов не просто улыбаться посетителю, но и отработать с ним качественно: подобрать правильно оправу, предложить линзы, качественно изготовить очки, согласно всем ГОСТам. Поэтому все продавцы сегодня в нашей оптике знают жесткие правила подбора. Мы честны с клиентом: правильнее и честнее извиниться и отказать клиенту, если сегодня нет возможности подобрать ему правильную оправу, чем сделать это как попало и заработать на этом.

О.Б.: А по какой причине можно не подобрать оправу?

О.Р.: Очень сложные лица бывают. Вот, например, как у вас. Вам наверняка очень сложно подобрать оправу для очков или солнцезащитные очки.

О. Б.: Абсолютно точно!

О.Р.: Все дело в широкой переносице. И чтобы очки идеально сели на нее… Это проблема. С вами надо потрудиться. И не факт, что нужная оправа будет в наличии. Важно, чтобы люди это понимали при подборе очков и прислушивались к рекомендациям консультанта. К слову, я сама работаю продавцом каждую субботу в оптике на проспекте Строителей, 9. Всегда беру на себя самых сложных клиентов.

О. Б.: Ольга Алексеевна, подождите. А зачем вы работаете по субботам продавцом?

О.Р.: Потому что мне нравится общаться с нашими клиентами, заниматься подбором оправ. Я вообще люблю очки. Кроме того, я сама занимаюсь отбором товара. Я должна быть в курсе, что продается, а что не очень. Я посещаю выставки, работаю с поставщиками. Это очень важная для меня часть работы.

О.Б.: Но ведь есть еще клиника…

О.Р.: В клинике провожу большую часть рабочего времени. Работы там, конечно, больше. Но успеваю везде.

О.Б.: К слову, сколько сегодня людей работает на предприятиях "Евростиль"?

О.Р.: У нас в структуре два салона оптики, клиника микрохирургии глаза, клиника эстетической медицины. Всего около сорока человек. Пользуясь случаем, отмечу, что мы не только вместе работаем, но и отдыхаем нередко вместе. И отдых этот нередко активный: квесты, игры. Люди много работают, а потому должны хорошо, интересно отдыхать! А еще у нас нет случайных людей, все работники, которые к нам приходят, вливаются в наш коллектив, ценят те условия, которые мы им создаем для работы. От нас в основном уходят в декрет или меняют место жительства.

О.Б.: Возвращаясь к теме подбора очков. Очки – это, прежде всего, модно или главное, чтобы было комфортно и функционально? Как расставить приоритеты во время выбора?

О.Р.: Я всегда говорю, что очки – это, прежде всего, удобно. Сегодня очень много модных стильных оправ, которые невозможно посадить на лицо. Пусть очки будут недорогими, но если они сидят правильно, лицо от этого только выигрывает. Очень часто к нам приходят люди за брендами, а когда мы подбираем удобные очки, благодарят нас именно за это. Сейчас очень много оправ от корейских заводов-изготовителей, которые делают шикарные оправы. И есть оправы на любой ценовой предел. Даже в пределах тысячи мы можем изготовить отличные удобные очки. Оправы в оптиках "Евростиль" от 400 рублей!

О.Б.: Неужели на эту сумму можно подобрать что-то приличное?

О.Р.: Можно! И поверьте, это будет гораздо лучше, чем купить китайские очки на базаре. Нельзя халатно относиться к своим глазам, к своему зрению! Мы вообще не продаем дешевые китайские очки. У них очень плохое качество и оправы, и линзы. Они только портят зрение. Когда глаз смотрит через эту линзу, он настолько трудится, изнашивается гораздо быстрее. Это касается в большой степени и солнцезащитных очков. Надо понимать, что очки – это, прежде всего, медицинское изделие. Раньше контроль за этим был серьезнее. Эта деятельность жестко лицензировалась. Сегодня нельзя изготавливать очки без лицензии, а продавать можно хоть где. Например, у нас есть две лицензии. Одна из них – краевая, выданная Главным управлением АК по здравоохранению и фармацевтической деятельности на осуществление медицинской деятельности. Нас постоянно контролируют. Кабинеты врача у нас соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Именно поэтому у нас платная проверка зрения – она очень высокого качества и абсолютно эффективна. Если вам предлагают бесплатную проверку зрения, а мы не говорим сейчас о государственных медучреждениях, надо задуматься о качестве такой проверки и профессионализме тех людей, кто ее проводит.

О.Б.: Сегодня в торговых центрах открываются салоны оптики. Но там-то, наверное, тоже все по правилам?

О.Р.: Слушайте, прежде чем зайти в оптику и доверить ее специалистам свои глаза, посмотрите в уголок потребителя, проверьте наличие лицензии. А если вам предложили бесплатную проверку зрения, то будьте осторожны! Как правило, такое возможно, когда нет лицензии. Ведь если нет лицензии, то пробить на кассовом аппарате эту услугу просто невозможно. Причем я ни в коем случае не обвиняю ни в чем эти салоны и их собственников. Я призываю потребителей позаботиться о себе, не экономить на глазах. Это очень важные вложения в свое здоровье. Сегодня мы видим много проблем с глазами клиентов именно в силу неправильного подбора очков, из-за ношения дешевых линз, которые только усугубляют проблемы с глазами. Кто те специалисты, которые подбирают вам или вашему ребенку очки? На каком оборудовании работают? Какие материалы использованы в этом товаре? А самое главное, какую ответственность они несут за свою работу? Эти вопросы потребитель должен задать, прежде всего, себе перед тем, как сделать свой выбор. Все, что дешево, что работает без лицензии – это минимальные вложения в профессиональных специалистов, качество и безопасность.

О.Б.: А какие особенности проверки зрения и подбора оптики для детей?

О.Р.: Дети – это особый случай. Проверка зрения у них идет только через широкий зрачок. И если родители доверяют глаза детей непонятным специалистам в непонятных отделах, то я считаю, это вообще преступление. Подбор детям у нас в системе делается только в клинике и при тщательном исследовании глаз, чтобы ребенка не перекоррегировать и не недокоррегировать. Детки все спазмируют, они целыми днями в гаджетах. Поэтому ими должны заниматься именно детские офтальмологи. А маленький ребенок доверяет родителям, и потому родители должны крайне ответственно относиться к проблемам зрения ребенка.

О.Б.: Смотрю, вы тоже носите очки…

О.Р.: Для меня очки – это любимый аксессуар и средство защиты глаз от пагубного воздействия УФ излучения. К тому же я стараюсь всегда испытывать новые линзы на себе. Например, в этих очках мир ярче, четче, радостнее, что ли. Для меня в них нет непогоды! Сейчас даже очки с бесцветной линзой дают высокую степень защиты! А почему бы не совместить полезное с приятным, да еще и ультрамодным аксессуаром!

P.S. В конце разговора я не удержалась и спросила Ольгу Романенко, о которой мне говорили, что она очень волевой, строгий и внимательный к мелочам директор:

- А дома удается снять пиджак руководителя?

- Дома я жена, мама. Глава нашей семьи – мой муж Влад. Я захожу домой, переодеваюсь в домашнюю одежду и становлюсь слабой женщиной, хозяйкой на кухне и в огороде, в котором люблю проводить время. Мы увлеченные садоводы-огородники и получаем огромное удовольствие от работы на земле. Скажу вам по секрету, это тоже все организовать нужно (смеется). И если организовать все процессы изначально правильно, то жить будет гораздо проще.