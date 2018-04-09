67 приусадебных участков остаются подтопленными в настоящий момент в Алтайском крае, сообщается на сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что подтопленные участки находятся в 10 населенных пунктах Краснощековского, Быстроистокского, Целинного и Смоленского районов.
Напомним, ранее стало известно о гибели двух человек в зоне паводка. Один мужчина погиб в селе Зеленый Дол Петропавловского района, другой — в райцентре Солонешное. В регионе в связи с разгулом стихии действует режим чрезвычайной ситуации.
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