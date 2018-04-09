Советская и грузинская актриса и кинорежиссер Лейла Абашидзе скончалась в Тбилиси. Ей было 88 лет, сообщает РИА "Новости".
Издание пишет, что Абашидзе страдала от тяжелой болезни. Она умерла в больнице.
Артистка снималась в комедийных и драматических ролях и попробовала себя в амплуа режиссера, поставив по собственному сценарию комедию "Тифлис — Париж и обратно".
Абашидзе имела множество наград, в частности, в 1961 году получила орден Трудового Красного Знамени. В 2010 году ей присвоили звание почетного гражданина Тбилиси.
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