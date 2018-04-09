Бюджет обязательного медицинского страхования вырос в России по сравнению с прошлым годом на 21,5%. Об этом пишет газета "Известия".
Сейчас на одного застрахованного человека в среднем выделено 10,8 тыс. рублей. В прошлом году бюджет был равен 8,9 тыс. рублей. Общий размер субвенции по страхованию в 2018 году составил 1,87 трлн рублей.
В этом году по программе ОМС будут усилены два приоритетных направления: онкология и медицинская реабилитация. По онкологии предусмотрено сокращение предельного срока ожидания оказания специализированной медицинской помощи до 14 календарных дней с момента установления диагноза заболевания.
Что касается реабилитации, то здесь увеличили затраты на 40,7% по сравнению с 2017 годом.
Комментарии
И много ли народа тратит свой лимит???
Пример из сегодня.
Мне нужно к ЛОРу.
В районной поликлинике N3 ближайшая запись на 23 апреля.
В платной поликлинике АГМУ ближайшая запись на 13 апреля.
И только в краевом ДЦ можно попасть уже сегодня. Само собой за деньги.
Страховые компании наживаются на страховании, а народ ходит к врачу за деньги....