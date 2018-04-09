Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" пошутила о сбежавшей кошке британского агента и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом пишет "Газета.ру".
"Вы знаете, по поводу второго котика под кодовым названием Муся, которая единственная из четверых сбежала, я могу сказать, что подполковник Кошкина находится на территории Великобритании и будет выполнять полученное ей задание. Больше ничего пока сказать не могу", — пошутила Захарова.
Как сообщалось ранее, 4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены газом "Новичок" в британском городе Солсбери. Великобритания обвинила в этом инциденте Москву.
Скрипали сейчас очнулись, начали разговаривать и постепенно идут на поправку. Их состояние больше не оценивается как критическое.
Ранее стало известно, что их две морские свинки погибли от жажды. В доме также нашли персидского кота, которого позже усыпили.
Комментарии
Отлично!
мой кот на фотке
То, что эти мерзавцы уморили кота, лишь в очередной раз показывает, что британцы двуличные и безнравственные выродки.
а что еще остается? ведь предпринять какие то реальные шаги наш МИД не может. опустили страну дальше некуда...
"В доме также нашли персидского кота, которого позже усыпили", он сильно много знал и мог передать секретные данные.
Теперь ради гражданства и денежек все расскажут. Все, что велено будет рассказать о "руке Москвы".
Работать надо! А им все шуточки!
Злая Гостья, а вы там еще какие то руки видите? Ирана? Пакистана? Уругвая?
шутить она не умеет
шутка такая же тупая как и она...
9.04.2018 10:45
гость
Британские руки там видны, британские.
9.04.2018 11:01
- гость -
Видимо вам Джен Псаки кажется более интеллектуальной?
Грантштейн 11.11 ну Псаки по крайней мере на аргентинских посылках не сидит, это первое, а второе британским рукам это зачем? обвинить Россию? так она и так не успевает отбиваться без всякого Скрипаля, вот Дкрипаска с Вексельбергом могут это подтвердить.
9.04.2018 11:21
гость
Зачем в одном предложении Псаки, Захарова, Скрипаль, Дерипаска и Вексельберг? Вы винегрет готовите? Или просто знакомые вам слова накидываете?
Какие аргентинские посылки? Вы в курсе, что наркотики были изъяты аргентинской полицией из хозпристройки к посольской школы сразу после обнаружения российским послом, и заменены мукой, при получении которой и были арестованы адресаты этого груза?
Зачем на Россию возлагать ответственность за "отравление"? А вам не кажется, что советский нервно-паралитический боевой отравляющий газ "Новичок" в британском исполнении не опаснее передоза от зубной пасты? Как люди, подвергшиеся прямому контакту с ОВ могли несколько часов ходить, говорить, а потом и выжить? Может это и не ОВ вовсе? Зачем советским такое ОВ, что неприятель от него не погибает? Или может была контролируемая прививка сразу с применением антидота?
Да вообще зачем России убивать бесполезноую выпотрошенную ранее тушку этого предателя? Почему его 10 лет не трогали, а перед ЧМ по футболу, который через пару месяцев, вдруг вспомнили?
Да тут одни вопросы. И вся мозаика складывается только если принять, что это бритты устроили.
Грантштейн, ты местами такой глупенький
9.04.2018 12:11
- гость -
Хотелось бы услышить какими именно местами.
Грантштейн, все в курсе и в курсе всего, век то 21 шило в мешке сейчас не утоить, хоть вы трижды Киселев