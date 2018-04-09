Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень дал поручение региональным инспекциям Госстройнадзора проверить расположение детских игровых зон в торговых центрах. Об этом пишет газета "Известия".
Мень подчеркнул, что, согласно Своду правил по проектированию и строительству, игровые комнаты для детей должны располагаться не выше второго этажа и дальше 20 метров от выхода.
"Мы дали сигнал всем региональным инспекциям Государственного строительного надзора проверить выполнение норм Свода правил по проектированию и строительству. Кроме того, региональные подразделения МЧС сегодня проверяют его выполнение", — отметил министр.
Мень также заявил, что надеется на то, что собственники торговых центров примут меры для устранения нарушений.
Напомним, 25 марта в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" произошел пожар. Погибли 64 человека, из них 41 ребенок.
Комментарии
Сейчас "полетят" детские комнаты с четвертых-пятых этажей на вторые. Давно пора.
В Барнауле практически все Игровые в торговых центрах расположены на 3-4 этажах... Пример В ПИОНЕРЕ ИГРОВЫЕ расположены на 4-м этаже......
А где были эти правила при выдаче разрешения на КАЖДЫЙ торговый центр, где есть игровая зона. Во всех центрах игровая зона на последнем этаже в самом удаленном месте от входа. И все получили разрешения, значит так можно было. Теперь начнут руки выламывать этими правилами.
а потянут ли они аренду на 2 или 1 этаже?
10:50
Так же у предпринимателей каникулы были!
При подписании разрешений на работу ТЦ, подавать информацию о том, кто, где и как будет арендовать торговые площади, не требуется. Ведь ТЦ принимаются в эксплуатацию пустыми.
10:50
Потянут.
Во-первых, расположение зон развлечения в дальних углах ТЦ - маркетинговый ход, а ценовой вопрос. Пока посетители доведут детей до игровой комнаты, им на глаза попадутся несколько магазинов.
Во-вторых, игровые и развлекательные места, способ привлечь посетителей. Не будет в ТЦ детских зон, туда будет приходить меньше народу. Будет приходить меньше народу, у арендаторов будет меньше выручки. Будет у арендатором меньше выручки, меньше они захотят платить за аренду. Будут меньше платить за аренду, у владельцев ТЦ будет меньше прибыли.