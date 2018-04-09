Восемь участков улиц отремонтируют в Новоалтайске по проекту "Безопасные и качественные дороги", сообщается на официальном сайте администрации Алтайского края.
Ремонт пройдет на следующих улицах: Анатолия (от улицы Анатолия, 29 до улицы Высоковольтной), Деповская (от улицы Деповской, 22 до улицы Высоковольтной и от улицы Высоковольтной до улицы Белоярской, 288), Октябренок (от улицы Коммунистической до дороги на улицу Военстроя), Переездная (от трассы М-52 до железнодорожного переезда до улицы Ударника), Прудская (от улицы Прудской, 2 до улицы Космонавтов), Тимирязева (от развязки до железнодорожного переезда) и Шукшина (от улицы Южсиба до улицы 40 лет Победы).
Как сообщается, выбранные улицы - одни из основных городских магистралей. Ремонт начнется, когда среднесуточная температура воздуха составит не менее +5 градусов и установится хорошая погода.
Ремонтировать дороги будут пополосно, без полного перекрытия проезжей части. Ремонт должен закончиться до 30 сентября.
Комментарии
Урааа!!!
К сентябрю-октябрю, как всегда