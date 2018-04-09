26 апреля в клубе Rock Pub (Союза Республик, 44а) состоится концерт российской инди-группы "Свидание". Дебютный альбом команды вышел в июле 2016 года, после чего музыканты отправились в тур, отыграв концерты на 17 сценах – от Одессы до Кемерово. Их новый тур, с которым ребята посетят краевую столицу, получил название "Весна предала".
Как пишут на сайте группы, песни "Свидания" — это "очень трогательная новая интимность по-русски о любви и грусти, море и моде". Так что если вы хотите ощутить приход весны, отправляйтесь на концерт.
Подробности в группе мероприятия.
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