38 заявок на откачку воды поступило за минувшие выходные от жителей Центрального района Барнаула (из них 16 – от жителей пригорода), сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Обращения оставляли владельцы частных домов с улиц Короленко, Конева, Аванесова, Правый берег Пруда, Мамонтова, Никитина, Семипалатинская, Краевая. В поселке Борзовая Заимка — от жителей улиц Радужная и Ржевская, в селе Лебяжье – улица Школьная, в поселке Ягодное – улица Боровая, в поселке Центральный – Норильская, Столичная.
Работа по откачке воды велась круглые сутки. В штабе ГО и ЧС Центрального района напомнили, что для того, чтобы предотвратить подтопление, нужно проводить упреждающие мероприятия.
Комментарии
Тракторами " откачивали"???
И куда откачивали?
Ливневки один раз нормально сделать не проще, чем после каждых осадков откачивать воду с улиц?
Куда делись ливневые колодцы на Попова между Энтузиастов и Павловским трактом, и на Озерной, Юрина от Солнечной Поляны до Докучаева, Шумакова?
Ни одна ливневка,даже 1 м в диаметре,не пропустит столько грязи и песка с наших дорог))))