Фото: Amic.ru, Вячеслав Мельников
Заключенные Алтайского края в рамках смотра-конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" приготовили, испекли и украсили 9 куличей.
Традиционный смотр-конкурс "Лучший по профессии" среди обучающихся по специальности "Пекарь" был приурочен к предстоящему празднику Пасхи. Его участниками стали 24 осужденных, которые обучаются в филиале Федерального казенного профессионального образовательного учреждения №274.
Конкурс проходил в 3 этапа. Первые два – теоретические. Участники состязания устно и в тестовой форме отвечали на вопросы, касающиеся технологии приготовления хлебобулочных изделий, безопасности и охраны труда и прочего.
Шесть конкурсантов, которые набрали наибольшее количество баллов, прошли в финальный этап – практический. Он оказался самым длительным и творческим. Осужденных распределили по два человека, каждой паре дали задание – приготовить и испечь по три кулича. Готовые изделия конкурсанты украсили разноцветной посыпкой и фигурками.
Оценивало старание конкурсантов жюри – педагоги училища. Авторы самых вкусных и ароматных куличей были награждены почетными грамотами.
Смотрим, как проходил конкурс, в фоторепортаже Вячеслава Мельникова.
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