Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Ледоход на Оби в районе Барнаула еще не начался, но это явление горожане смогут увидеть уже в самые ближайшие дни.
Напомним, что накануне жители краевой столицы стали свидетелями того, как под новым мостом исчез лед и пространство под переправой залило водой.
Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела гидрологии Алтайского ЦГМС Ольга Прахт, пока что лед никуда не ушел — вода просто вышла на поверхность в связи с образовавшейся на реке промоиной.
Что касается даты ледохода на Оби в районе краевой столицы, то, согласно актуальному прогнозу, он начнется 10 апреля плюс-минус три дня.
Комментарии
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В Бийске еще стоит лед.
Как там пойдет, так и в Брн через 2-3 дня пойдет.
Лёд в районе Барнаула ВСЕГДА трогается 11 апреля +/- пара дней. Этим никого не удивишь и непонятно, в какого перепугу ЦГМС наврал про 4-5 апреля.
Митенька, ты не прав.
Исторически сложившийся диапазон от последних чисел марта до 20-х чисел апреля.
Например, в 2014 году лед тронулся в Барнауле на Оби 1 апреля
"10 апреля плюс-минус три дня"
т.е. либо 10-го, либо 7-го он уже был, а мы так и не заметили, либо 13-го.
Да, говорить 9 апреля "начнется десятого минус три дня" это сильно. По-гуманитарному, по ЕГЭ-шному
По-амиковскому )