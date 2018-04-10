Как выгодно купить квартиру в новостройке

Строительство нового жилья в Барнауле поражает своими темпами – в городе активно возводятся новые кварталы, осуществляется точечная застройка. Застройщики предлагают разные варианты жилья под любой бюджет: среди существующих на рынке предложений можно найти и элитную квартиру для большой семьи, и подобрать экономный вариант студенту. Булгаковский "квартирный вопрос" перед барнаульцами уже не стоит так остро. Тем более что сейчас на рынке жилья появились выгодные предложения, с помощью которых осуществить свою мечту становится намного проще.
По официальным данным, только за первые два месяца 2018 года в Алтайском крае было построено более полутора тысяч новых квартир. При этом 80% из них находятся в Барнауле. Налицо положительная динамика – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в краевом центре введено на 36% больше жилплощади.
От строительного рынка не отстает и рынок ипотечного кредитования. Начало года показало, что жители края стали брать больше таких займов – примерно в три раза больше, чем раньше. Во многом этому способствует политика государства в сфере ипотеки, стремящегося снизить процентную ставку. Напомним, в начале марта президент России Владимир Путин призвал снизить ставку по ипотеке до 7%.
Справка: Ипотека — одна из форм залога, при которой закладываемое недвижимое имущество остаётся во владении и пользовании должника, а кредитор, в случае невыполнения последним своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.
А еще ранее, в январе, была запущена спецпрограмма для семей, в которых с 1 января 2018 года до конца 2022-го родится второй или третий ребенок. Теперь такие ячейки общества могут оформить ипотеку под 6%, а остальная часть субсидируется государством. Ставка по так называемой "президентской ипотеке" стала рекордно низкой за последнее десятилетие.
Среди плюсов ипотеки:
- Приобретение жилья становится возможным даже при отсутствии необходимой суммы денег
- Длительный срок выплаты кредита позволяет сделать его менее обременительным
- Заемщик становится хозяином квартиры и может распоряжаться в ней по своему усмотрению: делать перепланировку, ремонт и т.д.
- Возможно досрочное погашение кредита
Другой возможный вариант приобретения жилья – рассрочка платежа, которую предлагают некоторые застройщики. При ипотеке приобретаемая покупателем недвижимость передается в залог с участием банка. Если исключить из этой цепочки кредитную организацию, то получится схема рассрочки платежа. Такой вариант тоже может стать выгодным для обеих сторон сделки, ведь в нем участвуют только покупатель и продавец.
Воспользовавшись рассрочкой платежа, покупатель будет должен внести застройщику первоначальный взнос, а потом ежемесячно выплачивать оставшуюся сумму равными частями до окончания строительства.
Плюсы рассрочки:
- Более быстрое по сравнению с ипотекой оформление документов
- Фиксация стоимости строящегося жилья
- Более низкая конечная стоимость жилплощади
Кстати, сегодня оба варианта приобретения жилья предлагает строительная компания "Домстрой-Барнаул".
Этот застройщик сотрудничает со всеми крупными банками-партнерами, предлагающими ипотечное кредитование. Среди них — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, "Уралсиб" и др. Вся жилая недвижимость, предлагаемая компанией в кредит, проходит процедуру аккредитации – то есть одобрена и проверена банками в качестве объектов кредитования. Клиенты "Домстрой-Барнаул" могут быть также уверены в безопасности сделок — компания осуществляет свою деятельность по оформлению кредитов в соответствии с федеральным законодательством, защищающим права участников долевого строительства. Каждая квартира обеспечена гарантией со сроком до 5 лет.
Кстати, на сайте "Домстрой-Барнаул" работает специальный калькулятор, с помощью которого можно легко рассчитать ипотеку.
Особо выгодные условия клиентам "Домстрой-Барнаул" предлагаются в рамках рассрочки платежа. После первоначального взноса, который составляет от 30% стоимости жилья, оставшаяся сумма будет оплачиваться ежемесячно равными долями до конца строительства. При этом сама рассрочка беспроцентная.
Клиенты "Домстрой-Барнаул" могут сами выбрать способ приобретения жилья, предложение распространяется на все строящиеся объекты компании. Один из актуальных вариантов на сегодня – жилой дом на Островского, 23. На данный момент в доме к продаже доступны одно-, двух- и трехкомнатные квартиры улучшенной планировки стоимостью от 1 158 960 рублей. Здесь можно приобрести как компактные квартиры, которые подойдут студентам или пенсионерам, так и просторные трехкомнатные площадью 123 кв. метра для большой семьи. Планировка ряда квартир предполагает актуальные решения – кухню-гостиную, гардеробные комнаты, а также раздельный санузел.
"Домстрой-Барнаул" – это компания с историей. Она давно зарекомендовала себя как надежный и ответственный застройщик в Барнауле. Многим горожанам и гостям города знакомы объекты, возведенные ею в центральной и нагорной частях города. Деликатно обновляя облик города, делая его современным и динамичным, "Домстрой-Барнаул" предлагает своим клиентам новое комфортабельное жилье в лучших районах города.
Квартиры от компании "Домстрой-Барнаул" – это уверенность в будущем.
Строительная компания "Домстрой-Барнаул"
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Комментарии
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