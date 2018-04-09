Сеть фирменных магазинов Apple – iPort запустила в России программу "трейд-ин", благодаря которой можно будет получить новый смартфон при сдаче своего старого телефона. Об этом пишет портал mir24.tv.
Подписка действует 18 месяцев. В месяц за нее нужно будет платить 3385 рублей и выше. Клиент этого сервиса сможет обменять свой старый iPhone на новую модель за шесть месяцев до того, как рассчитается за него. Акция пока действует только на iPhone 8 и iPhone 8 plus.
При желании подписку можно будет отменить. Акция продлится до 30 апреля.
Комментарии
Прочитал три раза... какой то Лабеан... но лохи поведутся....
это не лабеан а акволабеан
Тоже ничего не понял, зачем подписка и какой тогда трейд-ин выходит?