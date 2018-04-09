Показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в России с начала десятилетия опустился ниже 600 на 100 тысяч населения. Об этом пишет газета "Известия".
Так, в прошлом году болезни сердца унесли жизни 858 тысяч человек, что на 5% меньше, чем годом ранее. В Минздраве уверены, что снижение смертности от этих заболеваний произошло благодаря массовой диспансеризации и созданию по всей стране сосудистых центров. По словам экспертов, снижению смертности от нарушений кровообращения сейчас уделяется повышенное внимание, так как оно приводит к росту продолжительности жизни населения и укреплению экономики.
Несмотря на то, что в России идет планомерное снижение уровня смертности, все равно сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смерти россиян — почти половина (47%) летальных исходов.
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