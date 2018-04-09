Очередные выпуски показали на выходных на ТНТ. Причем в эфире показали только выступление Полины Холод из Бийска, которое не оценило жюри, и она вылетела из шоу. Волокитина и Пикалов исполнили авторскую песню "В поисках Немо", однако в эфир она не вышла.
Как написал Волокитин в своем Instagram, продюсер Максим Фадеев похвалил песню "В поисках Немо", однако отметил, что выступление "не туда" — то есть скорее для другого проекта.
Пикалов и Волокитин выступают вместе уже около 10 лет. В Барнауле они известны как исполнители кавер-версий известных песен, а также авторских работ. Глеб Пикалов является ведущим НАШЕ Радио Барнаул (106,4 FM), а Александр Волокитин стал известен после проекта "Битва хоров".
Кстати, победитель шоу получит 5 миллионов рублей.
Комментарии
Ну ... тут нужно смотреть правде в лицо - там были певцы куда по-круче их всех, так что тут все справедливо на мой взгляд.