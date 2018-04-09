Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Ледоход на Оби в Барнауле начнется со дня на день — наблюдать за этим явлением природы можно благодаря камерам телеканала "Катунь 24".
Напомним, что в настоящее время на реке в районе Барнаула уже имеется большое количество промоин, и вода вышла на поверхность льда. Датой начала ледохода называется 10 апреля плюс-минус три дня.
Смотреть за тем, как по рекам в Барнауле и Бийске пойдет лед, можно в режиме прямой трансляции.
Барнаул:
Бийск:
Комментарии
ахаха, амик устроил ддос-атаку на камеры, сервис не выдержал нагрузку ))))
а, не, восстановилось