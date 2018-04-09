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В Барнауле опять не смогли приватизировать "китайский" рынок на Космонавтов

, ИА "Амител", Артем Кузнецов
Платить 400 млн рублей за полный пакет акций ОАО никто не стал

Фото: loveopium.ru

В Барнауле второй раз подряд не смогли продать с аукциона "китайский" рынок. Как и ранее в феврале, желающих выложить за лот почти 398 млн рублей не нашлось.

Информация размещена на сайте Фонда имущества Алтайского края. Напомним, на торги было выставлено 100% акций ОАО "Торгово-производственный комплекс Алтайского края", управляющего в Барнауле крупнейшим оптово-розничным рынком региона.

Предприятие, которое к данному моменту не удалось приватизировать, размещено на земельном участке площадью 145,8 тыс. кв. м. В состав рыночного комплекса входят 19 зданий, среди которых склады, магазин, овощехранилище и ресторан-гостиница. Выручка компании за 2016 год составила 117,12 млн рублей, чистая прибыль — 1,62 млн рублей.

ОАО "Оптово-розничный рынок Алтайского края" было создано на бывшей базе Плодоовощеторга в 1997 году. Общая площадь рынка составляет 145 885 кв. м. Однодневный товарооборот рынка на 2016 год достигал 4,5 млн рублей, ежедневно совершается около 58 тысяч сделок. За сутки объект посещают 10-12 тысяч покупателей.

На рынке работает примерно 2100 человек.

К слову, ранее появилась информация, что нынешний гендиректор ФК "Динамо-Барнаул" Виктор Сигарев может в 2019 году покинуть свой пост и возглавить "китайский" рынок.

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Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

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Комментарии

9.04.2018 10:42
- гость -

кому он нужен за такие деньги в депрессивном городе? до Крымских событий надо было подорвать, может кто под застройку и купил

0  0
9.04.2018 10:49
- гость -

Согласен с 10:42) После крымняша все в нашей стране сломали(((((

0  0
9.04.2018 10:51
BLATNOI

ДАРОМ не НУЖЕН

0  0
9.04.2018 11:08
Грантштейн

9.04.2018 10:49
- гость -
Считаете, что надо было умыться, и согласиться с переворотом в соседнем государстве? Согласиться с переориентацией бывшей составной части страны на Америку? Согласиться на ликвидацию базы в Севастополе, и частей по всему Крыму, а по сути с ликвидацией всего Черноморского флота РФ?

0  0
9.04.2018 11:14
- гость -

Во даёт! А как же согласились на переориентацию практически всех бывших составных частей Союза...

0  0
9.04.2018 11:15
Гранштей

А с голой опой и черноморским флотом вам будет легче житься через пару лет, когда у России запретят закупать все кроме полезных ископаемых? Просто надо было не допускать переворота на Украине... У нас всегда борются с последствиями а не с первопричиной.

0  0
9.04.2018 11:19
- гость -

Казалось бы, причём тут китайский рынок.

0  0
9.04.2018 11:22
- гость -

Ну как причем, притом, что они его хрен продадут из-за крымских событий....

0  0
9.04.2018 11:24
- гость -

11:22

Некоторые упоротышы приплетут что угодно к чему угодно. Как в той поговорке про вшивого и баню.

0  0
9.04.2018 11:26
- гость -

Ха ха, по существу ляпни хоть что, санкции из-за крыма имеют катострофические последствия для экономики плюс правительство добило строителей запретом долевого строительства

0  0
9.04.2018 11:29
- гость -

правительство добило строителей запретом долевого строительства


Добило не строителей, а "строителей", которые поналетели в эту сферу, ни черта в ней не смысля. Долевое строительство не надо было и разрешать, так что лучше поздно , чем никогда.

0  0
9.04.2018 11:32
- гость -


9.04.2018 11:15
Гранштей
Вы причину и следствие путаете - с ч. флотом и голой задницей, а в свой стране переворота двадцатилетнего не видите...

0  0
9.04.2018 11:33
- гость -

Добило не строителей, а "строителей", которые поналетели в эту сферу, ни черта в ней не смысля. Долевое строительство не надо было и разрешать, так что лучше поздно , чем никогда.
_______________________
Благодаря долевому строительству граждане имели возможность покупать квартиры дешевле, а не платя двойную ипотеку по сути

0  0
9.04.2018 11:40
- гость -

Благодаря долевому строительству граждане имели возможность покупать квартиры дешевле, а не платя двойную ипотеку по сути

Благодаря долевому строительству граждане оставались без квартир и без денег. А кто-то и с тем и другим. Лотерея, однако. Только жилищное строительство и лотереи должно быть разными сферами бизнеса. Риски должны нести не покупатели, а производители, их кредитущие банки и и их страхующие страховые компании. Те, кто не понимает этого или не тянет, не достоин строить дома.

0  0
9.04.2018 11:42
причем тут КРЫМ???

Вы уже надоели с Крымом! Рынок не продадут хоть с Нашим Крымом хоть без. 298 млн. за объект при чистой прибыли 1,62 млн руб. в год, окупаемость 250 лет!!! кто его купит??? причем тут Крым???

0  0
9.04.2018 11:44
- гость -

Можно подумать, что экономические трудности России обусловлены Крымом, а не низким качеством менеджмента и тотальной коррупцией.

0  0
9.04.2018 11:46
- гость -

Вы уже надоели с Крымом! Рынок не продадут хоть с Нашим Крымом хоть без. 298 млн. за объект при чистой прибыли 1,62 млн руб. в год, окупаемость 250 лет!!! кто его купит??? причем тут Крым???


Вот и я про что, не при делах Крым. Только скакать чисто от прибыльности рынка тоже неправильно. Как будто стоимость участка имеет нулевое значение.

0  0
9.04.2018 11:47
- гость -

Притом, на рбк зайди и почитай, экономика развивается за счет дешевых кредитов а Россию от них отрезали, надеялись на китайцев но надежды были напрасными, вот и все

0  0
9.04.2018 11:49
Грантштейн

9.04.2018 11:32
- гость -
В России переворота не было, был конфликт двух ветвей власти. На момент конфликта легитимны были обе. А в случае с соседями был просто переворот, который осуществили с помощью 5 млрд долларов, потраченных США.

ту Гранштей от 11:15
Прошу вас не писать за меня то, что не принадлежит мне. Я вашу позицию терпилы понял, вам всё равно, что с вами делают, лишь бы вам было сыто. Но, поверьте, это ненадолго. Один раз вы проглотите, другой, а на третий раз они перестанут вас сытно кормить, им незачем будет на вас тратиться.

0  0
9.04.2018 11:50
- гость -

Притом, на рбк зайди и почитай, экономика развивается за счет дешевых кредитов

От дешёвых кредитов не развивается ничего из того, что стоило бы развивать! Это настолько очевидно любому, что даже не требуется куда-то заходить и что-то читать.

0  0
9.04.2018 11:51
ПлохойХорошийЗлой

"298 млн. за объект при чистой прибыли 1,62 млн руб. в год, окупаемость 250 лет!!! кто его купит???"

ну допустим я бы верил только цифре выручки, да и то частично. 117 млн/год. Теперь прикинем расходы на содержание рынка. Далеко не 115,5 млн)). Где-то 20-30 тратится, не больше. Остальное прибыль. Так же мыслится, половина аренды платится мимо официальной кассы. Вообщем вполне за пару лет окупиться наверное. Вот только его продают поди вместе с обязательством серьезных инвестиций и какой-нибудь ощутимой застройкой.

0  0
9.04.2018 11:52
Грантштейн

9.04.2018 11:51
ПлохойХорошийЗлой
Пожалуй, плюсану.
Надо знать обременения при продаже.

0  0
9.04.2018 11:57
- гость -

Притом, на рбк зайди и почитай, экономика развивается за счет дешевых кредитов

От дешёвых кредитов не развивается ничего из того, что стоило бы развивать! Это настолько очевидно любому, что даже не требуется куда-то заходить и что-то читать.
_______________________
Ух ты, знаток ты наш, уровень прибыльности того же автомобилистроения составляет 5-10 %, ну расскажи как в России его развивать под кредиты в 12%??? ах да, мы будем потихоньку на свои собственные строить, только когда такими темпами построим один завод в Китае их построят уже 10. Самое смешное, что Россия даже не в состоянии пробурить скважину в Арктике для добычи нефти без иностранных специалистов их оборудования и технологий. Денег нет но вы держитесь, хорошего настроения

0  0
9.04.2018 11:59
- гость -

И само урегулирование ситуации на Украине не иначе как фиаско. Вместо того, чтобы Януковича эвакуировать, надо было по просьбе законноизбранного президента Украины ввести войска, размеживать враждующие стороны и если уж не удалось бы достигнуть консенсуса, так провели бы референдумы по областям с размежеванием Бандерштада и Новороссии.

0  0
9.04.2018 12:02
- гость -

Уж если речь про китайский рынок, то неплохо было бы перенять их опыт управления и борьбы с коррупцией.

0  0
9.04.2018 12:03
- гость -

9.04.2018 11:57
- гость -

Если кредит будет 0%, разовьётся автомобилестроение? Риторический вопрос. Но всё равно отвечу - нет, не разовьётся.

0  0
9.04.2018 12:19
- гость -

Если кредит будет 0%, разовьётся автомобилестроение? Риторический вопрос. Но всё равно отвечу - нет, не разовьётся.
______________________
Почему? или в России все криворукие и воры? или вы по себе судите?

0  0
9.04.2018 12:29
- гость -


9.04.2018 11:49
Грантштейн
И пересменка законна?! Ведь это сговор с целью захвата власти - нет?

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