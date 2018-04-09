Со 2 июня 2018 года в Барнауле заработают прямые рейсы в Симферополь. В компании "Авиафлот" открыто бронирование субсидированных билетов в Крым. Отмечается, что на каждый рейс выделено до десяти билетов по льготной цене и они быстро "разлетаются".
Напомним, билеты по спецтарифу могут приобрести граждане России в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.
Важно, что субсидированные билеты могут купить только те, кому на момент перелета не исполнилось 23-х лет.
Субсидированные билеты стоят почти в два раза дешевле обычных. Для приобретения билета следует предъявить документы, удостоверяющие:
- личность пассажира;
- его возраст и гражданство;
- социальный статус льготника.
Комментарии
сами летите в этот Крым нам и в горном неплохо