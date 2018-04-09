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Антитеррористические учения пройдут в Бийске и прилегающем к наукограду районе с 10 по 12 апреля, сообщили в пресс-службе краевого управления ФСБ России.
"В течение 10 и 11 апреля с учетом поступающих вводных запланирована отработка оперативно-розыскных мероприятий в г.Бийске с охватом Бийского района. Активная фаза учений состоится 12 апреля с 8:00 до 16:00, основным объектом станет филиал ФГБОУ ВО "Алтайский государственный университет" в г.Бийске, который, согласно легенде, будет захвачен группой террористов", — отмечают в силовом ведомстве.
В учениях примут участие подразделения УФСБ России, ГУ МВД России, Пограничного управления ФСБ России, ГУ МЧС России, СУ СК России, УФНС ВНГ России, ФСО России, УФСИН России по Алтайскому краю, Алтайского ЛУ МВД России, Минобороны РФ, органы местного самоуправления.
Местных жителей предупреждают, что в районе учений возможно проведение досмотровых мероприятий. Кроме того, 12 апреля на прилегающей к филиалу АлтГУ территории ограничат движение с 08:00 до 13:00.
Жителей наукограда просят с пониманием отнестись к проведению учений, не создавать помех действиям правоохранительных органов и, по возможности, оказывая содействие, сохранять спокойствие, не допускать паники и распространения ложной информации.
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