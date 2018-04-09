Полиция в Москве задержала 21-летнего жителя Алтайского края по подозрению в угоне автомобиля, сообщает издание "Вечерняя Москва".
Уточняется, что в полицию обратился руководитель транспортного отдела сетевого кафе с заявлением об угоне автомобиля. Он рассказал, что припарковался на стоянке у одного из кафе на улице Рязанский проспект. Из машины он вышел буквально на пару минут. Ключ от авто оставил в замке зажигания. Когда вернулся на парковку, то машины там уже не было. Стоимость авто – 300 тысяч рублей.
Полицейские выехали на место происшествия, просмотрели запись с камер видеонаблюдения и вскоре задержали 21-летнего злоумышленника из Алтайский края, который прятался в городе Люберцы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.
Комментарии
матиз за 300 тысяч? они там что курят?