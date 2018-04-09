Фото: barnaul.org
Жителям поселка Затон в минувшие выходные рассказали, как нужно действовать при подтоплении приусадебных участков и жилых домов. Об этом сообщает официальный сайт администрации краевой столицы.
Отметим, что, по прогнозам метеорологов, этой весной ожидается подъем реки Обь минимум до отметки 6 метров от нуля водомерного столба. Между тем для Затона угроза подтопления начинается при отметке 5,4 м.
Группы оповещения в выходные обошли все 638 частных и 55 многоквартирных домов Затона. Местным жителям рассказали о прогнозе повышения уровня воды. Также специалисты провели инструктаж и под подпись выдали памятку о действиях при наводнении, где также содержится информация о местах сбора для эвакуации.
Жителям Затона напомнили о необходимости заблаговременно поднять технику, вещи, овощи из погребов на возвышенные участки дома, не дожидаясь волны паводка. Документы и ценные вещи при этом нужно всегда иметь под рукой для быстрой эвакуации в случае необходимости.
Комментарии
я думал их всех переселили уже на ускова
9.04.2018 14:04
- гость -
переселить-то переселили, только переезжать никто не стал, потому что задарма, живущим на Ускова квартиры и денежные пособия, в отличии от Затона не раздают