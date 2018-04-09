Прокуратура Горно-Алтайска направила в суд заявление с требованием приостановить деятельность кинотеатра "Планета кино", расположенного в торгово-развлекательном центре "Панорама". Это связано с тем, что в ходе проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в кинотеатре были выявлены нарушения.
Прокуратура просит суд приостановить работу развлекательного учреждения до тех пор, пока нарушения не будут устранены. Впрочем, пока, судя по сайту кинотеатра, самостоятельно выполнять требование прокуратуры "Планета кино" не собирается.
Отмечается, что проверки развлекательных и торговых центров были проведены по поручению Генпрокуратуры после трагедии в Кемерово. Там в конце марта в результате пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
В Горно-Алтайске уже проверены торговые центры "Панорама", "Ткацкий", "Ткацкий 2", "Горный", "Западный", "Весна", "Турист", "Твой дом", ООО "Акцент", Городской дом культуры, автовокзал, "Дирекция Центра Искусств", Национальный музей. По результатам проверок принимаются меры прокурорского реагирования.
Напомним, что в Горно-Алтайске действуют всего два кинотеатра – "Планета кино" в ТРЦ "Панорама" и "Дирекция 3D" в Драмтеатре, уточняют "Новости Горного Алтая".
Комментарии
арену и галактику лучше закройте
9.04.2018 11:17
- гость -
С какого перепоя горноалтайская прокуратура будет требовать закрытия ТЦ в Барнауле?
Требуете, чтобы ТЦ закрыли в Барнауле, напишите заявление в прокуратуру с указанием всех нарушений. Копию отправьте в СМИ.
самостоятельно выполнять требование прокуратуры "Планета кино" не собирается
Вот это интересно
Сейчас будут интересны решения судов, раньше они нередко отказывали