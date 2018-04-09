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Водителей в Алтайском крае предупреждают об ограничении движения вечером 9 апреля, которое вводится из-за военных учений.
По информации краевой Госавтоинспекции, с 20:40 до 23:40 будет ограничено движение на автодороге "(н.п. Полковниково) – н.п. Полковниково – а/д "Р-256" — (н.п. Контошино)"; а с 20:50 до 23:50 – на автодороге "(н.п. Полковниково) – н.п. Полковниково – а/д "Р-256" — (257 – 262 км Р-256)".
Водителей просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
Комментарии
Шо, опять? А впрочем, я там не ездю.
Ну если честно, то уже задолбали!
Капец как задолбали, пускай по полям ездят!
что то модернизацию не вижу, как ездили на древнем хламе так и ездят