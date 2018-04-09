Опрос, проведенный исследователями социальной сети "Фотострана", показал, что жители России чаще заводят кошек в качестве домашних питомцев, чем собак.
Так, согласно данным опроса, 51% респондентов заводят кошек в качестве домашнего питомца. Участники опроса отмечают, что кошки ласковы и не так требовательны в уходе, как, например, собаки.
35% респондентов предпочитают заводить собак. Они считают, что пёс в доме становится не только охранником жилища, но и будет лучшим другом или даже членом семьи.
8% выбрали более мелких животных: черепашек, хомячков, различных рептилий и птиц. Большинство респондентов отмечают, что для своего ребенка обязательно купили бы маленькую живность, чтобы тот заботился о ком-то и учился ответственности.
6% опрошенных признались, что не любят домашних животных и не хотят иметь дома питомца.
Отметим, что было опрошено 1000 человек.
Комментарии
"...для своего ребенка обязательно купили бы маленькую живность...", ага потом, как только эта живность подрастает, сразу выбрасывают на улицу и заводят следующую маленькую...
жители России чаще заводят кошек в качестве домашних питомцев, чем собак.
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Логично. Как не одинокая баба, так с котом или кошкой, а то и не в одном экземпляре.
Собак заводят психические.
9.04.2018 16:22
- гость -
сам ты психический.
Собак не любят психические. Ни в какое сравнение не идёт собака и какаянить рептилия и хомячок.
Собак не любят психические. Ни в какое сравнение не идёт собака и какаянить рептилия и хомячок.
Не психические к собакам индифиррентны. А любят собак как раз психические. Что б не сказать "зоофилы".