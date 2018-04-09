Фото: "Алтайский спорт"
Региональный финал Сибирской студенческой хоккейной лиги прошел в Барнауле 8 апреля в ЛДС "Карандин-Арена". В матче за звание чемпиона ССХЛ хозяева соревнований – "Динамо-Алтай" – разгромили новосибирский "Маршал-СГУПС" – 10-0. В полуфинале сборная Алтайского края со счетом 55-0 обыграла "Селенгу" из Улан-Удэ.
По итогам двух игр бело-голубые забросили в ворота соперников 65 шайб, при этом ни разу не пропустили. Ворота нашей команды на протяжении 120 минут защищал Александр Рябинин.
В матче за третье место читинский "Университет-ЗабГУ" выиграл у команды "Селенга-БГУ" из Улан-Удэ со счётом 23-2. Лучшими игроками ССХЛ в сезоне 2017/2018 признаны: защитник – Павел Тетерин ("Динамо-Алтай", Барнаул), нападающий – Денис Донской ("Маршал", Новосибирск), вратарь – Владислав Леонов ("Маршал", Новосибирск). Лучшим бомбардиром стал Максим Чирков ("Динамо-Алтай", Барнаул).
Команды из Барнаула и Новосибирска получили путёвки на Всероссийский финал Первенства СХЛ, который пройдёт с 26 апреля по 1 мая на льду спорткомплекса "Дмитров". В финале примут участие 12 команд из шести зон ("Москва", "Северо-Запад", "Центр", "Поволжье", "Урал – Западная Сибирь", "Сибирь – Дальний Восток").
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