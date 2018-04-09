Фото: autonoob.ru
Автомобилист в Барнауле лишился своей машины, когда отошел по нужде, оставив ключи в замке зажигания.
О произошедшем сообщили в паблике "Инцидент Барнаул". Автор заметки уточняет, что угон белой Toyota Corolla был совершен около 09:40 на Гоньбинском тракте. Злоумышленник уехал в сторону Барнаула.
"Как пояснил пострадавший, он отлучился по нужде за мусорные баки, ключи при этом оставив в замке зажигания. Кто-то сел в автомобиль, завел мотор и уехал", — отмечает автор заметки.
В городской ГИБДД порталу Amic.ru подтвердили факт угона, отметив, что позже машина была обнаружена по адресу: улица Солнечная Поляна, 27. Тот, кто находился за рулем, скрылся.
Комментарии
Нечего гадить где попало, заслужило.
Знать велика была нужда! Лопух.
Барнаульский каршеринг в действии.
Страховка?)
Чуть не прос#ал машину