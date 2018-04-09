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Подтопление дороги, соединяющей поселки Власиха и Октябрьский, произошло в Барнауле, сообщили порталу Amic.ru в городской ГИБДД.
"В настоящее время здесь работает экипаж Госавтоинспекции. Просим водителей выбирать пути объезда", — отметила собеседница.
Причиной закрытия движения стало то, что в результате подтопления был размыт участок дорожного полотна.
Активное снеготаяние серьезно беспокоит и жителей частных домов. Так, по информации городских властей, за минувшие сутки в управление ГОЧС и районные администрации от жителей Власихи, Борзовой Заимки и поселков в Центральном районе поступило 45 заявок на откачку талых вод.
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