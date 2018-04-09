Фото: Amic.ru
Вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Барнаула в ближайшие месяцы не стоит. При этом вопрос очень сложный и требует дополнительного изучения. Ранее барнаульские перевозчики направили запрос в мэрию краевой столицы об увеличении тарифов сразу на два рубля.
Как пояснили Amic.ru в администрации города, профильные комитеты администрации города рассматривают поступившие от перевозчиков документы. Те, кто предоставляет какие-либо услуги, обращаются в администрацию города с просьбой рассмотреть возможность изменения тарифа. Проведением консолидированных расчетов себестоимости и анализом обоснованности тарифов занимается комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации. Принятие же решения об изменении тарифа является прерогативой Координационного совета по ценообразованию города.
"Рассмотрение вопроса о повышении стоимости проезда на Координационном совете в ближайшее время не планируется", — пояснили в мэрии.
При этом не исключено, что вопрос о повышении цены в маршрутках, автобусах и электротранспорте может снова возникнуть через несколько месяцев, после того как профильные комитеты изучат просьбу перевозчиков. В любом случае тогда это требование будет удовлетворено осенью.
Отметим, что плату за проезд в общественном транспорте поднимали 1 декабря 2016 года. Стоимость проезда в автобусах, в том числе малой вместимости, выросла до 20 рублей, в трамваях и троллейбусах – 19 рублей. При этом на два рубля повышение коснулось только наличного расчета. Для пассажиров, которые рассчитываются по карте "Электронный кошелек", повышение составило всего рубль.
Вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте обсуждали в прошлом году. Тогда администрация города также опровергла данную информацию.
Комментарии
Уберите из салонов автобуса кондукторов, колхозники!
Уберите из салонов автобуса кондукторов, колхозники!
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Вы случаем не производитель турникетов?
В наших автобусах за такие условия проезда и 20 руб. много. Трамбуют пассажиров в грязные и прокуренные автобусы, как селедку в банки. Двадцать четвертый автобус вообще в час пик не выползает на маршрут. Дорожный комитет обращения пассажиров игнорит.
Требуем поднять стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах сразу на 100 рублей! А мы не будем увеличивать тарифы.
В наших автобусах за такие условия проезда и 20 руб. много.
Нечего подменять причину и следствие. Будет цена рыночная, а не устанавливаемая муниципалитетом, будут и достойные условия. Хочется ездить за копейки, ну так и миритесь с давкой.
Будет цена рыночная, а не устанавливаемая муниципалитетом, будут и достойные условия.
Я вас огорчу. В России законы рыночной экономики практически не работают.
невыгодно -уходи с рынка Перевозчики не заинтересованы в снижении затрат Пассажиры оплатят Проси больше дадут сколько нужно Нужно объединяться- а то перевозчик несколько автобусов типа газель
Топливо дрржае
Я вас огорчу. В России законы рыночной экономики практически не работают.
Да что вы говорите! Вы сейчас написали сообщение, пользуясь безлимитным высокоскоростным и дешёвым интернетом именно благодаря рынку.
Если бы интернет оставался под муниципалитетом, то можно было бы выбрать любые две опции из "быстро, качественно, недорого". Так что работает рынок.
ТРЕБУЮ обещанного Путиным повышения пенсий и зарплат бюджетникам!!!
ТРЕБУЮ обещанного Путиным повышения пенсий и зарплат бюджетникам!!
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тебе че 200 руб. которые накинули мало?
9.04.2018 14:01
- гость -
20 рублей это не копейки
Да что вы говорите! Вы сейчас написали сообщение, пользуясь безлимитным высокоскоростным и дешёвым интернетом именно благодаря рынку.
Если бы интернет оставался под муниципалитетом, то можно было бы выбрать любые две опции из "быстро, качественно, недорого". Так что работает рынок.
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Что то я не вижу что конкуренции в сфере ОТ, если бы на маршрут могло заходить несколько предприятий без всяких гос.контрактов а просто пришел заключил договор и поставил свои автобусы на какой хочешь маршрут, тогда была бы конкуренция.
20 рублей это не копейки
Для такого формата транспортировки, да, это не копейки, это нормальная цена. Но только этот формат не цивилизованный. Люди хотят не дёшево, а качественно. И готовы за это платить и 30 рублей и 40.
Что то я не вижу что конкуренции в сфере ОТ, если бы на маршрут могло заходить несколько предприятий без всяких гос.контрактов а просто пришел заключил договор и поставил свои автобусы на какой хочешь маршрут, тогда была бы конкуренция.
Бинго! Так о чём я и говорю. В этой сфере нет ни свободного ценообразования, ни конкуренции. Ну так и результат налицо.
Проще кооперироваться с кем-нибудь и на такси с комфортом за 100р можно доехать, чем на автобусах
Я требую повышения до 35рублей за проезд! Хочу как в Москве всегда новые автобусы, всегда чистые, водители в белых рубашках, кондиционеры, только сидячие в основном места. Как для скота 20руб мне не нравится, мы достойны большего))
Проще кооперироваться с кем-нибудь и на такси с комфортом за 100р можно доехать, чем на автобусах
Да не надо кооперироваться! Надо проезд на автобусах делать комфортным как на такси и по цене такси из расчёта на одно посадочное место. Те же самые 30-40 рублей.
Для этого - выделенная правая полоса под ОТ, такси и оперативные службы. Конкуренция. И цены, которые не регулирует город.
За от будущее города! Отдельная полоса, здоровая конкуренция под контролем, грамотное планирование, ликвилирование в центре газелей, сделает город другого уровня, а пока все в попе.
За от будущее города! Отдельная полоса, здоровая конкуренция под контролем, грамотное планирование, ликвилирование в центре газелей, сделает город другого уровня
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город сказка, город мечта...
9.04.2018 15:02
- гость -
без чёрных выхлопных газов по зелёным улицам города, правда город сказка, город мечта
9.04.2018 14:42
- гость -
Я требую повышения до 35рублей за проезд! Хочу как в Москве
только есть нюанс, в Москве проезд не 35 руб., а полтишок!
9.04.2018 14:36
- гость -
Если в ОТ придет конкуренция, то цены на проезд резко упадут до 8-10 рублей, так как транспортникам придется биться за пассажира ценой или качеством.
И этот подход, в первую очередь, не устраивает самих перевозчиков.
Скоро на автобусах только богачи ездить будут, а нищеброды на такси, и на личных авто.