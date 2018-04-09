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Мэрия Барнаула пока не собирается повышать плату за проезд в транспорте

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Перевозчики требуют повысить цену сразу на два рубля

Фото: Amic.ru

Вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Барнаула в ближайшие месяцы не стоит. При этом вопрос очень сложный и требует дополнительного изучения. Ранее барнаульские перевозчики направили запрос в мэрию краевой столицы об увеличении тарифов сразу на два рубля.

Как пояснили Amic.ru в администрации города, профильные комитеты администрации города рассматривают поступившие от перевозчиков документы. Те, кто предоставляет какие-либо услуги, обращаются в администрацию города с просьбой рассмотреть возможность изменения тарифа. Проведением консолидированных расчетов себестоимости и анализом обоснованности тарифов занимается комитет экономического развития и инвестиционной деятельности администрации. Принятие же решения об изменении тарифа является прерогативой Координационного совета по ценообразованию города.

"Рассмотрение вопроса о повышении стоимости проезда на Координационном совете в ближайшее время не планируется", — пояснили в мэрии.

При этом не исключено, что вопрос о повышении цены в маршрутках, автобусах и электротранспорте может снова возникнуть через несколько месяцев, после того как профильные комитеты изучат просьбу перевозчиков. В любом случае тогда это требование будет удовлетворено осенью.

Отметим, что плату за проезд в общественном транспорте поднимали 1 декабря 2016 года. Стоимость проезда в автобусах, в том числе малой вместимости, выросла до 20 рублей, в трамваях и троллейбусах – 19 рублей. При этом на два рубля повышение коснулось только наличного расчета. Для пассажиров, которые рассчитываются по карте "Электронный кошелек", повышение составило всего рубль.

Вопрос о повышении стоимости проезда в общественном транспорте обсуждали в прошлом году. Тогда администрация города также опровергла данную информацию.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

9.04.2018 12:52
- гость -

Уберите из салонов автобуса кондукторов, колхозники!

0  0
9.04.2018 13:09
- гость -

Уберите из салонов автобуса кондукторов, колхозники!
______________________
Вы случаем не производитель турникетов?

0  0
9.04.2018 13:09
Гость

В наших автобусах за такие условия проезда и 20 руб. много. Трамбуют пассажиров в грязные и прокуренные автобусы, как селедку в банки. Двадцать четвертый автобус вообще в час пик не выползает на маршрут. Дорожный комитет обращения пассажиров игнорит.

0  0
9.04.2018 13:55
Таксопарк!

Требуем поднять стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах сразу на 100 рублей! А мы не будем увеличивать тарифы.

0  0
9.04.2018 14:01
- гость -


В наших автобусах за такие условия проезда и 20 руб. много.

Нечего подменять причину и следствие. Будет цена рыночная, а не устанавливаемая муниципалитетом, будут и достойные условия. Хочется ездить за копейки, ну так и миритесь с давкой.

0  0
9.04.2018 14:06
- гость -

Будет цена рыночная, а не устанавливаемая муниципалитетом, будут и достойные условия.

Я вас огорчу. В России законы рыночной экономики практически не работают.

0  0
9.04.2018 14:12
гость

невыгодно -уходи с рынка Перевозчики не заинтересованы в снижении затрат Пассажиры оплатят Проси больше дадут сколько нужно Нужно объединяться- а то перевозчик несколько автобусов типа газель

0  0
9.04.2018 14:21
- гость -

Топливо дрржае

0  0
9.04.2018 14:22
- гость -

Я вас огорчу. В России законы рыночной экономики практически не работают.


Да что вы говорите! Вы сейчас написали сообщение, пользуясь безлимитным высокоскоростным и дешёвым интернетом именно благодаря рынку.
Если бы интернет оставался под муниципалитетом, то можно было бы выбрать любые две опции из "быстро, качественно, недорого". Так что работает рынок.

0  0
9.04.2018 14:25
ГОСТЬ

ТРЕБУЮ обещанного Путиным повышения пенсий и зарплат бюджетникам!!!

0  0
9.04.2018 14:31
- гость -

ТРЕБУЮ обещанного Путиным повышения пенсий и зарплат бюджетникам!!
______________________________
тебе че 200 руб. которые накинули мало?

0  0
9.04.2018 14:31
- гость -


9.04.2018 14:01
- гость -
20 рублей это не копейки

0  0
9.04.2018 14:35
- гость -

Да что вы говорите! Вы сейчас написали сообщение, пользуясь безлимитным высокоскоростным и дешёвым интернетом именно благодаря рынку.
Если бы интернет оставался под муниципалитетом, то можно было бы выбрать любые две опции из "быстро, качественно, недорого". Так что работает рынок.
_________________________________
Что то я не вижу что конкуренции в сфере ОТ, если бы на маршрут могло заходить несколько предприятий без всяких гос.контрактов а просто пришел заключил договор и поставил свои автобусы на какой хочешь маршрут, тогда была бы конкуренция.

0  0
9.04.2018 14:35
- гость -

20 рублей это не копейки

Для такого формата транспортировки, да, это не копейки, это нормальная цена. Но только этот формат не цивилизованный. Люди хотят не дёшево, а качественно. И готовы за это платить и 30 рублей и 40.

0  0
9.04.2018 14:36
- гость -

Что то я не вижу что конкуренции в сфере ОТ, если бы на маршрут могло заходить несколько предприятий без всяких гос.контрактов а просто пришел заключил договор и поставил свои автобусы на какой хочешь маршрут, тогда была бы конкуренция.

Бинго! Так о чём я и говорю. В этой сфере нет ни свободного ценообразования, ни конкуренции. Ну так и результат налицо.

0  0
9.04.2018 14:40
гость

Проще кооперироваться с кем-нибудь и на такси с комфортом за 100р можно доехать, чем на автобусах

0  0
9.04.2018 14:42
- гость -

Я требую повышения до 35рублей за проезд! Хочу как в Москве всегда новые автобусы, всегда чистые, водители в белых рубашках, кондиционеры, только сидячие в основном места. Как для скота 20руб мне не нравится, мы достойны большего))

0  0
9.04.2018 14:42
- гость -

Проще кооперироваться с кем-нибудь и на такси с комфортом за 100р можно доехать, чем на автобусах

Да не надо кооперироваться! Надо проезд на автобусах делать комфортным как на такси и по цене такси из расчёта на одно посадочное место. Те же самые 30-40 рублей.
Для этого - выделенная правая полоса под ОТ, такси и оперативные службы. Конкуренция. И цены, которые не регулирует город.

0  0
9.04.2018 14:46
- гость -

За от будущее города! Отдельная полоса, здоровая конкуренция под контролем, грамотное планирование, ликвилирование в центре газелей, сделает город другого уровня, а пока все в попе.

0  0
9.04.2018 15:02
- гость -

За от будущее города! Отдельная полоса, здоровая конкуренция под контролем, грамотное планирование, ликвилирование в центре газелей, сделает город другого уровня
_________________________________
город сказка, город мечта...

0  0
9.04.2018 15:20
- гость -


9.04.2018 15:02
- гость -

без чёрных выхлопных газов по зелёным улицам города, правда город сказка, город мечта

0  0
9.04.2018 15:24
- гость -

9.04.2018 14:42
- гость -
Я требую повышения до 35рублей за проезд! Хочу как в Москве

только есть нюанс, в Москве проезд не 35 руб., а полтишок!

0  0
9.04.2018 15:26
Правдофил

9.04.2018 14:36
- гость -
Если в ОТ придет конкуренция, то цены на проезд резко упадут до 8-10 рублей, так как транспортникам придется биться за пассажира ценой или качеством.
И этот подход, в первую очередь, не устраивает самих перевозчиков.

0  0
9.04.2018 15:32
- гость -

Скоро на автобусах только богачи ездить будут, а нищеброды на такси, и на личных авто.

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