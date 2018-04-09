Жители России сэкономили в прошлом году на налогах 182 млрд рублей за счет вычетов на покупку жилья и социальные нужды. Об этом пишет газета "Известия".
В прошлом году налоговый вычет получили 7,2 млн человек, что на 8% больше, чем годом ранее. При этом они предъявили 1,406 трлн рублей расходов за 2016 год.
В 93% случаев граждане России претендовали на имущественный вычет, в 6% случаев — на социальный, а на остальные пришлось около 1%.
Рост вычетов связан с повышением финансовой грамотности, а также развитием IT-сервисов, с помощью которых можно обратиться в налоговую, не отходя от домашнего компьютера.
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"долг и обязанность всякого доброго виллана, усердным трудом накопившего зильбергрош, с радостью отдать накопленное господину, знающему, как употребить серебро наилучшим образом, прежде всего, уплатив предписанное вышестоящему господину, ибо таков его долг" (с)