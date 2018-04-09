С 6 апреля в поселке Белояровка Топчихинского района Алтайского края введен карантин. Ограничительные мероприятия продлятся минимум год. Дело в том, что на территории поселения у животных выявлен трихинеллез.
Как выяснилось, еще в марте в Белояровке проводилась экспертиза туши животного, которая показала, что оно было больно трихинеллезом. Информация об этом содержится в приказе управления ветеринарии Алтайского края.
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Карантин вводится до того момента, пока не будет выполнен план проведения противоэпизоотических и профилактических мероприятий по ликвидации заболевания. Карантин снимут, если в течение года в Белояровке не будут зарегистрированы новые случаи трихинеллеза.
В селе Белояровка, по данным за 2017 год, проживают 734 человека. От райцентра — Топчихи — он находится на расстоянии 6 км, от Барнаула до Белояровки 76 км.
Добавим, трихинеллез встречается у свиней, собак, кошек, многих видов диких плотоядных (волков, лисиц, медведей), грызунов (крыс, мышей) и человека. Половозрелые трихинеллы паразитируют в топких кишках, а их личинки — в мышцах своих хозяев.
Человек чаще всего заражается, попробовав свинину. У людей выраженные симптомы болезни: лихорадка, отеки лица, понос и болезненность пораженных групп мышц.
Лечение животных при трихинеллезе еще не разработано.
Профилактика заболевания в основном сводится к ветеринарно-санитарному осмотру всех свиных туш, а также мяса диких кабанов и медведей с обязательной их трихинеллоскопией.
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