С началом весны у садоводов начинаются такие заботы, как борьба с вредителями, вирусами, бактериями и грибками растений. Сеть магазинов "Садовод-любитель" предлагает широкий ассортимент различных эффективных препаратов, которые помогут искоренить различных вредителей и справиться с болезнями растений.
Если замечаете следы грибковых поражений на розах и фруктовых деревьях (ржавые или черные пятна на листьях и стеблях, увядающие и засыхающие побеги), необходимо провести несколько последовательных опрыскиваний специальными средствами биологического контроля. Очень эффективны в борьбе с грибковыми заболеваниями растений препараты, содержащие медь. В магазинах "Садовод-любитель" представлен целый комплекс таких препаратов, а опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор.
Также в апреле актуальна борьба с различными насекомыми-вредителями, которые уже начали свою разрушительную деятельность на плодовых деревьях и ягодных кустарниках. Для их уничтожения сеть магазинов "Садовод-любитель" предлагает как средства биологического контроля, так и различные химические препараты. Выбор удовлетворит самого взыскательного садовода, и ваш урожай не достанется вредителям!
"Садовод-любитель" – сеть магазинов со всеми необходимыми товарами для садоводов. Насчитывает 11 магазинов в Барнауле и по Алтайскому краю. Компания предлагает огромный ассортимент товаров для садоводов и всегда доступные цены, осуществляет изготовление и продажу теплиц, а также продажу сотового поликарбоната различной толщины и цвета. Возможно предоставление рассрочки без процентов.
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