Следователи организовали доследственную проверку после того, как в одной из социальных сетей было опубликовано видео, на котором школьница избивает свою ровесницу. Об этом сообщается в телеграм-канале СКР.
"Доследственная проверка организована по размещённому в социальной сети видеоролику, на котором группа учащихся наблюдает за жестоким избиением школьницы её сверстницей в городе Лабытнанги (ЯНАО)", — сказано в тексте сообщения.
Как пишет "Комсомольская правда", видео появилось в группе "Подслушано в Салехарде" социальной сети "ВКонтакте".
В ролике видно, как разъяренная девушка в розовой кофте избивает другую девушку. Вокруг них столпились другие подростки, которые не вмешиваются в избиение девочки. Что послужило причиной конфликта — неизвестно. Во время съемки к школьнице подошла девушка и назвала ее по имени, а класс и школа названы автором публикации.
Между тем издание "Север пресс" пишет, что этот инцидент произошел в школе №1. Директор учебного заведения Светлана Демчук рассказала, что в школе в курсе конфликта.
"Зачинщица драки прибыла к нам в школу 19 марта из другой школы. Сейчас главное – уберечь пострадавшую девочку от психических травм, травли сверстников, она пока находится дома, у неё легкая степень сотрясения мозга", — отметила директор.
Напомним, недавно подобный случай произошел в Барнауле – девушка-подросток тоже избила свою ровесницу. Видео избиения было выложено в Сеть.
Комментарии
Прямо эпидемия какая-то....