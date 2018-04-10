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Не так давно мир узнал о Лю Эйлин из Китая. Удивительная женщина в свои 50 лет выглядит максимум на 30 лет. Её часто путают с подружкой сына, которому уже 22 года.
Бывший библиотекарь может похвастаться феноменально стройным телом и красивой кожей без изъянов. Женщина отмечает, что её молодость – это не только заслуга хорошей генетики, но и результат здорового образа жизни.
Лю любит плавание под открытым небом в любое время года. Её рекорд – Малаккский пролив, который она переплыла всего за четыре часа. Длина пролива составляет 12 километров.
Комментарии
Ей просто никто не трепал нервы разбросанными носками, пьянками в гараже и беспричинной ревностью