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Вздувшуюся плитку в Нагорном парке Барнаула поменяют за счет подрядчика

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Также на туристическом объекте поменяют весь асфальт

Фото: "Политсибру"

Тротуарную плитку в районе мемориальной зоны Нагорного парка, которая вздулась и пошла волнами после сильных осадков, поменяют в ближайшие месяцы за счет средств подрядной организации. В данный момент участок с неровностями огородили от пешеходов, сообщили в мэрии Барнаула.

Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация, что плитка на террасе Нагорного парка, которую клали зимой 2017 года, просела и испортилась. Это не первый случай, когда на лестнице происходит подобное ЧП. Осенью прошлого года на террасе образовались огромные трещины. Так, летом текущего года на террасированном склоне произошел обвал грунта. Инцидент произошел из-за того, что в результате обильных дождей грунт пропитался водой. 

Позже сообщалось, что асфальт на террасах на склонах Нагорного парка Барнаула намерены полностью заменить весной 2018 года. При этом замена асфальта будет производиться за счет подрядной организации.

Помимо асфальта, будет засыпан новый грунт. Пока трещины на террасах загерметизированы, и угрозы дальнейших повреждений нет. Весной подрядчик в рамках гарантии будет проводить основные работы по установлению причин разломов и их ликвидации.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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Комментарии

9.04.2018 13:41
- гость -

если он еще существует... скажите название организации ради интереса

0  0
9.04.2018 13:45
- гость -

асфальт на террасах на склонах Нагорного парка Барнаула намерены полностью заменить весной 2018 года.
-----------------------------------

Это автомобилисты виноваты, испортили асфальт.

0  0
9.04.2018 13:57
.

Зачем на мерзлый грунт клали спрашивается

0  0
9.04.2018 14:18
- гость -

рукожопы

0  0
9.04.2018 14:34
Грантштейн

Интересно, а когда подрядчик клал плитку зимой, он уже посчитал стоимость гарантированного гарантийного ремонта весной?)

0  0
9.04.2018 14:39
- гость -

Грантштейн, разумеется подсчитал. Тут даже строителем не надо быть чтобы понять, что такими работами заниматься в зимнее время смысла нет.

0  0
9.04.2018 14:58
- гость -

Полностью поддерживаю Грандштейна- Эклерчика!

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