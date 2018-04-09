Следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми в Детской городской клинической больнице (ГКБ) № 4 Новосибирска, пишет ТАСС.
Как сообщает издание, речь идет о малышах-отказниках. Сейчас следователи опрашивают медработников.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором женщина, предположительно, бросает младенца на стол. На видео слышно, как из палаты доносится плач детей.
В ситуацию вмешался врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. Он попросил региональный минздрав проверить корректность поведения персонала медицинских учреждений.
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