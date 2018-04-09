Фото: oblgazeta.ru
Спикер совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын подал в отставку с этой должности в пользу бывшего губернатора Кузбасса Амана Тулеева, передает РИА "Новости".
Глава областного представительного органа подчеркнул, что нынешний созыв парламента является "командой Тулеева". "Поэтому я считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять ее лидер", — отметил господин Синицын.
Сам же уходящий в отставку спикер заявил, что намерен вернуться к своим любимым профессиям — адвокатской деятельности и преподаванию.
Как неоднократно сообщал портал Amic.ru, 1 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. Сделал он это на фоне страшной трагедии, произошедшей 25 марта в региональной столице, когда в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
Позже стало известно, что Тулеев получил мандат депутата в кузбасском парламенте.
Комментарии
это сейчас об народ кузбасса просто напросто ноги вытерли власти
Я в шоке от такого цинизма...
Неужели только ногами вперед из власти?
Весь больной, даже стоять уже не может без помощи. Зачем?
Тулееву не следует ни в каком виде заниматься госслужбой. Ушел в отставку - уходи. Здоровья и так нет. Побудь пенсионером.
мне одно не понятно. Ведь Тулеев уже в возрасте, зоровье прямо скажем не очень. Зачем он туда лезет. Уже отдыхал бы себе в удовольствие. Нет, встать не может, а во власть лезет.
9.04.2018 14:39
АААА
вы думаете он там прям уработался?
Согласен с Грандштейном- Эклером)))
да его не пустит "его команда". пока он сидит там(пусть даже формально) - его команда у руля, как только его не станет, другой придет со соей "командой", а прошлых - под зад.