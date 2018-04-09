Пользователи соцсетей поздно вечером 8 апреля распространили информацию о том, что в Барнауле по адресу: улица Юрина, 182 произошло убийство. Началось все с того, что очевидцы якобы услышали женский отчаянный крик. Позднее к подъезду многоэтажного дома приехала машина скорой помощи и несколько полицейских машин.
По данным соседей, которые позднее оставили свои комментарии в интернете, в квартире произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них якобы пришел в гости к своей любовнице, которая в тот момент находилась в квартире с детьми, но без мужа. Вскоре пожаловал и супруг. При этом, по некоторым данным, орудием убийства стал кухонный нож, а само преступление произошло на глазах у несовершеннолетних детей.
Впрочем, то, что сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, опровергает большинство домыслов вокруг этой истории, до сих пор широко обсуждающейся в Сети.
Вкратце все выглядело следующим образом. Домой к своей бывшей супруге пришел 44-летний мужчина. Ранее он был знаком с 35-летним молодым человеком, с которым проживала его экс-благоверная. При этом в квартире в этот момент кроме двух мужчин никого не было. Между ними по невыясненным пока обстоятельствам произошла драка. В результате младший из участников конфликта получил многочисленные травмы, от которых позднее скончался в карете скорой помощи. Холодное оружие в драке не использовалось, удары наносились при помощи рук и ног. Все произошло около 22:00 по местному времени.
Подозреваемый в совершении преступления задержан и дает показания. В настоящее время следственным отделом по Ленинскому району Барнаула возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В ближайшие дни суд примет решение по мере пресечения. Следствие будет настаивать на заключении под стражу.
Обращает на себя внимание, что правоохранители пока решили не квалифицировать произошедшее по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Комментарии
Дурдом написали. Сначала пишете, что к любовнице мужик пожаловал, потом пишете, что женщина с мужчиной жила, а пришел бывший муж.
Что теперь делать-то? Говорить какие жены гулящие бывают, или какие бывшие мужья бараны, которые к уже чужой семье лезут?
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). --------Обращает на себя внимание, что правоохранители пока решили квалифицировать произошедшее по ч. 4 ст. 111 УК РФ////////////////Это что за бред, непонятный простому человеку
9.04.2018 14:21
Санёк
В первом случае бил, чтобы убить, во втором случае бил, чтобы избить, убивать не хотел. Второй случай более мягкий вариант
Пользователи соцсетей поздно вечером 8 апреля распространили информацию о том...
По данным соседей, которые позднее оставили свои комментарии в интернете...
Один из них якобы ...
При этом, по некоторым данным....
Впрочем, то, что сообщили порталу Amic.ru в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, опровергает большинство домыслов вокруг этой истории...
Вкратце все выглядело следующим образом...
Т.е. сначала домыслы, потом факты?
Просто амику указано ОПРОВЕРГНУТЬ!Вот и опровергают,как могут))))
ВЗОБ
Депутатам требуется срочно вынести закон запрещающий продавать ножи!!!