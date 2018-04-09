На этой неделе жителей краевой столицы порадуют новыми выставками, премьерами и кинолентами, а какими — читайте в нашем гиде.
Понедельник
Начать неделю можно с двух холодящих в жилах кровь кинопремьер. Во-первых, на большой экран вышел российский детектив "Гоголь. Вий" (16+) по произведению легендарного классика. Режиссер картины – Егор Баранов, а снялись здесь Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин, Таисия Вилкова и другие известные артисты. Также пощекотать нервы можно будет на зарубежных ужасах "Винчестер. Дом, который построили призраки" (16+) о загадочном строении семьи, разбогатевшей на торговле оружием, и страхах, их преследующих.
Вторник
10 апреля на сцене МТА покажут спектакль "Шинель" по произведению Николая Гоголя. Как говорят в театре, это поэтическая история, полная тонких нюансов, любопытнейших подробностей, заметных лишь внимательному взгляду. Начало в 18:30 (12+).
А в 19:00 на сцену музкомедии выйдет поэт, музыкант, актер и мастер задушевного диалога Денис Майданов. В Барнауле он исполнит композиции из программы "Ничего не жаль".
Среда
11 апреля в краевой столице откроется сразу три выставки. Первая выставка, которая получила название "Дом душевных историй, или Общежитие номер 96", пройдет в галерее "Бандероль". Свои работы представят Екатерина Витвинова и Ольга Береста. Начало в 18:00 (0+).
В Государственном художественном музее (Максима Горького, 16) можно будет посетить мини-выставку "Жизнь на кончике пуантов" (0+), посвященную Году балета в России. Также здесь откроется экспозиция "Ван Гог. Симфония цвета". Барнаульцы получат возможность детально и подробно изучить более 70 репродукций уже полюбившихся картин, узнать историю жизни художника и приобрести что-то на память.
Четверг
В театре драмы в 18:30 начнется показ спектакля "Жанна" (16+) по пьесе молодого современного драматурга Ярославы Пулинович.
В 19:00 в клубе "Фараон" автор песен "Околофутбола" и "Розовое вино" исполнит свои хиты для барнаульской публики. В краевую столицу приедет популярный российский рэпер Feduk (12+).
А бар "Ганс" (Партизанская, 92) ждет барнаульцев на интеллектуально-развлекательное шоу City Quiz (18+), начало в 19:30. Это 13 раундов, из которых играются только 8, а какие именно — всегда сюрприз.
"Каждая наша игра уникальна по наполнению, настроению и динамике. Мы задаем адекватные и логичные вопросы, которые не требуют специальных знаний. Не видим причин сидеть дома и грустить, лучше приходите к нам! У нас шумно, весело и интеллектуально!" - говорят организаторы.
Пятница
В конце рабочей недели "Дом актера" представит необычный спектакль "Ливия, 13" (12+) по произведению современного швейцарского драматурга Кристины Риндеркнехт. Начало в 19:00. Играть будут учащиеся "Детской театральной студии", которой руководит Дарья Уханкова.
Комментарии
11-12 апреля ещё можно поддержать наших ребят из БК "АлтайБаскет" у них крайняя игра в сезоне.