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Жителя Шипуновского района Алтайского края осудили за применение насилия в отношении полицейского, сообщает региональная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, в октябре прошлого года мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. На место прибыли сотрудники ГИБДД.
"Учитывая состояние алкогольного опьянения водителя, управляющего транспортным средством, сотрудники ГИБДД сообщили ему о том, что его транспортное средство будет эвакуировано на специализированную стоянку. Находящийся в состоянии алкогольного опьянения гражданин не смирился с принятым решением об эвакуации его автомобиля и высказал угрозы применения насилия в отношении одного из сотрудников, при этом предпринимал попытки нанести удары руками в лицо должностного лица", — уточняют обстоятельства совершенного преступления в прокуратуре.
В итоге злоумышленник повредил полицейскому форменную куртку, ботинок и кобуру. Нарушителя пришлось успокаивать с применением физической силы. Кроме того, на него надели наручники.
Свою вину мужчина признал в полном объеме и раскаялся в содеянном. Его приговорили к одному году лишения свободы условно.
Комментарии
"повредил полицейскому форменную куртку, ботинок и кобуру", ну ладно, куртку порвать мог, но как мужик умудрился повредить ботинок и (особенно) кобуру!? Что то похоже инспектор преувеличил...