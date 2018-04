XXXVIII Пекинский конкурс научных работ старшеклассников – Beijing Youth Science Creation Competition (BYSCC) – событие, объединяющее учащихся и преподавателей со всего мира для обмена инновационными идеями и технологиями. Ежегодно для участия в данном конкурсе организаторы приглашают по одной делегации от зарубежных стран с высоким научно-техническим потенциалом. В этом году в состав российской команды вошли барнаульские школьники Глеб Голинг и Данил Сивцов, а также Мигран Шароян из города Кемерово. Все ребята являются воспитанниками региональных образовательных центров Фонда Андрея Мельниченко.

Проекты Глеба Голинга и Миграна Шарояна возглавили турнирную таблицу Mini Maker Fair for Students в общем зачете, а Данил Сивцов стал обладателем серебряной медали в номинации Fair. Судно на воздушной подушке, работающее на одном двигателе, многоцелевая стабилизирующая платформа, проектирование оптической системы для исследований космических лучей – круг интересов российских школьников оказался очень широким и произвел впечатление на экспертов конкурса. Активное участие в подготовке ребят к турниру принимал Сергей Сергеев, организатор Лаборатории научного творчества (ЛАНАТ) МГУ.

Научно-технические разработки участников были представлены в 4 категориях: информатика, математика, зоология и биомедицина. Помимо основной программы мероприятия, в рамках BYSCC впервые прошла выставка STEAM-проектов Mini Maker Fair for Students, которые были выполнены в формате DIY (do it yourself – сделай это сам) или DIWO (do it with others – сделай это вместе с другими). В них учащиеся воплотили свои креативные идеи в реальность с помощью таких инновационных технологий, как электроника, 3D-печать, робототехника и микропроцессоры.

"Основное направление нашего Фонда – поддержка детей, одаренных в сфере естественно-математических наук и инженерно-технического творчества. Мы рады тем результатам, которые показали школьники, участники наших программ, на высоком международном уровне. Мы гордимся воспитанниками наших центров детского научного и инженерно-технического творчества, защитившими честь нашей страны. Не зря сказал Ломоносов, что российское могущество прирастать будет Сибирью" — говорит Александр Чередник, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко.