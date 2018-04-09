Минтранс России завершает работу над законопроектом об усилении ответственности авиаперевозчиков. Об этом сообщает газета "Известия".
Как отмечает издание, штрафы за задержку вылета вырастут впервые за 18 лет. Так, в ведомстве хотят увеличить их в 14 раз — до 339 рублей за каждый час отсрочки. Окончательная позиция министерства будет сформирована в течение нескольких недель. Впрочем, в любом случае размер штрафа не сможет превысить 50% стоимости перевозки.
Между тем сейчас штрафы за задержку вылета небольшие. Перевозчик платит лишь 25 рублей за каждый час. При этом общая сумма штрафа не может превышать 50% стоимости билета. В итоге некоторые авиакомпании больше заботятся о максимальной загрузке самолета, чем о своевременном вылете.
Комментарии
Между тем сейчас штрафы за задержку вылета небольшие. Перевозчик платит лишь 25 рублей за каждый час.
чего и кому платит ? даже механизма взыскания нет. Если светит долгая задержка - тупо рейс отменяют и иди решай свои проблемы сам
Что за грамотей заголовок написал "в 14 раз" нужно поставить после слова "штрафы" или запятые поставить где нужно
Стрэку. У тебя с пунктуацией проблемы, что ли? Зачем здесь запятые? Грамотей нашелся
Интересно... а кто получатель штрафа? помнится ,2 года назад нам вылет в анапу задержали на 3 часа.
9.04.2018 16:22
Стрэк
ну-ка , по какому правилу там запятая нужна?