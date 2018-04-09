Фото: dv-zvezda.ru
Весна утвердилась в своих правах в Алтайском крае — окончательная смена сезона в регионе произошла в конце прошлой недели.
Как рассказала порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, 7 апреля на всей территории края произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль от отрицательных к положительным значениям, что является началом метеорологической весны.
"В сравнении со средними многолетними нормами наступление метеорологической весны задержалось от двух до шести дней", — также отметила собеседница.
Также напомним, что в самые ближайшие дни ожидается начало ледохода на Оби в районе Барнаула.
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