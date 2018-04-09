Бассейн "Дельфин" в Бийске, где неделю назад обвалился потолок, полностью закрыт для посещений, сообщает "Катунь 24".
Экспертиза, которую провели специалисты ООО "Промгражданпроект", показала, что для безопасной эксплуатации помещения нужен ремонт перекрытий. Вся вода из бассейна слита. Сейчас занятия не проводятся, в том числе и в так называемом сухом бассейне.
На время закрытия "Дельфина" все детские группы перевели в СК "Заря", где также имеется бассейн. Проблем с посещением нет, юные пловцы продолжают подготовку к соревнованиям.
Напомним, о том, что в бассейне начал рушиться потолок, стало известно 2 апреля. Во время тренировки школьников в бассейне с потолка в воду упал кусок конструкции. Обломок прорвал натяжной потолок. Никто из детей не пострадал.
Комментарии
вам трагедии в Кемерово мало? Может быть пора заняться не только противопожарной безопасностью?