Ежедневник: чем запомнилось 10 апреля

Праздники
Международный день движения сопротивления отмечается ежегодно 10 апреля. Он посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны (1939-1945) на территориях, оккупированных войсками Третьего рейха.
Наибольший размах движение сопротивления приобрело на территории Советского Союза, в Италии, Польше, Франции, Югославии, Болгарии и ряде других стран.
А еще 10 апреля в разных странах отмечают не очень известный, но очень теплый праздник – День братьев и сестёр (Siblings Day).
В США он называется Национальный день братьев и сестёр (National Siblings Day). Он призван продолжить славную традицию чествования семейных и родственных уз, укрепляя отношения между близкими людьми, каковыми и являются по отношению друг к другу братья и сёстры.
Праздник, впервые проведённый в 1998 году, стал быстро набирать популярность. В этот день принято дарить подарки брату или сестре, поздравлять по телефону, встречаться в кафе или всей семьёй дома, даря тепло и радость друг другу и родителям, для которых нет ничего приятнее, чем близкие и добрые отношения между их детьми.
События
10 апреля 1833 года впервые началось производство спичек. В этот же день, но в 1849 году, американец Уолтер Хант (англ. Walter Hunt) запатентовал безопасную булавку.
Также 10 апреля 1912-го британский лайнер "Титаник" вышел из Саутгемптонского порта в своё первое и последнее плавание.
В Англии вступил в силу закон об авторском праве (1710 год). Согласно этому документу, сочинитель получал возможность продать право пользования своей рукописью на 14 лет. По истечении данного срока это право возвращалось к автору, и он мог продать его еще на такой же срок.
А в 1832 году в России введены звания Почетных граждан для некоторых категорий лиц недворянского происхождения.
Звание "Почетный гражданин" присваивалось только именным указом императора и могло быть личным и потомственным. Потомственное гражданство давалось по рождению детям дворян, а также детям православного духовенства, окончившего духовную академию или семинарию.
В Барнауле
10 апреля 1939 года была закрыта Покровская церковь.
Храм в полной мере пережил те испытания, которые выпали на долю русского православного народа: безбожники обстреливали ее в дни Страстной седмицы 1918 года, грабили в начале двадцатых годов. 10 апреля 1939 года церковь была закрыта. Свои двери для прихожан церковь открыла только в военное время – в январе 1944 года.
Родились
10 апреля 1817 года родился публицист, историк, филолог, поэт Константин Сергеевич Аксаков.
В 1838 году родился Фрэнк Стивен Болдуин, американский изобретатель арифмометра и калькулятора.
В 1919 году в этот день появился Юрий Васильевич Силантьев, народный артист СССР, главный дирижёр эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения.
Также в этот день родился Маршалл Уоррен Ниренберг, американский биохимик, лауреат Нобелевской премии (1927 год).
Комментарии
опять лизнули про храм. Не есть ли это нарушение прав неверующих? Именно безбожники обстреливали, страдания именно православного народа? Если любители поклонения грабят, убивают, концентрационные лагеря строят - это благо?