Правозащитники обвинили видеохостинг YouTube в незаконном сборе информации о детях, которым еще не исполнилось 13 лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.
Согласно данным телеканала, порядка 20 правозащитных групп подали совместную жалобу в Федеральную торговую комиссию США. Они попросили комиссию провести расследование о предполагаемом нарушении дочерней компанией интернет-гиганта Google закона о защите конфиденциальности детей в интернете (Children's Online Privacy Protection Act, COPPA), который призван ограничить возможности по сбору сведений о детях младше 13 лет.
Согласно закону, компании обязаны уведомлять родителей о подобных намерениях и получать на это их согласие. В жалобе сказано, что нарушены права более 23 млн детей за несколько лет. В жалобе призывают оштрафовать компанию Google на сумму как минимум в $41 млн.
В жалобе говорится о том, что Google получает большую прибыль от сбора и использования персональных данных о детях на YouTube. Огромный массив данных YouTube собирает через подписчиков разных каналов. С их помощью компания узнает интересы людей, их желания и возможности и предлагает соответствующую рекламу.
Между тем, по правилам YouTube, зарегистрироваться на нем могут только люди старше 13 лет. Но этот пункт довольно легко обойти. Достаточно лишь поставить галочку в пункте, что тебе больше 13 лет.
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