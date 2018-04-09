Подтопление грозит восьми районам Алтайского края из-за неустойчивой погоды, которая ожидается в ближайшие три дня. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.
Речь идет о Быстроистокском, Краснощековском, Смоленском, Советском, Шипуновском, Петропавловском, Целинном, Первомайском районах.
В ближайшие дни ожидается прохождение атмосферных фронтов с осадками интенсивностью от слабых до умеренных (в предгорьях до сильных). Ночные температуры будут колебаться в пределах от слабоотрицательных до слабоположительных значений. Днем воздух прогреется до +8... +10 градусов, в предгорьях — до +13 градусов. С повышением дневных температур прогнозируется более активное таяние снега в предгорьях. Ускорить процесс разрушения снежного покрова могут осадки.
В ближайшие двое суток ожидаются подвижки льда на реке Бия в районе Бийска и на реке Обь у Барнаула. На реке Ануй произойдет падение уровня воды. Превышение критических отметок не прогнозируется.
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